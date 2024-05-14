Общество

Главный федеральный инспектор Псковской области разъяснил осужденным в Себежском районе их права

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков посетил исправительную колонию №6 УФСИН России по Псковской области в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Посещение прошло в рамках взаимодействия уголовно-исполнительной системы с федеральными органами исполнительной власти. Во время визита в учреждение его сопровождали начальник регионального управления ФСИН Алексей Емельянов и заместитель начальника ведомства Андрей Один.

Участники мероприятия совершили обход жилой и промышленной зон, коммунально-бытовых и административно-хозяйственных объектов, в том числе храма, столовой, БПК, производственных участков. В ходе посещения была организована выставка образцов выпускаемых изделий, отмечены возможности предоставления широкого спектра услуг.

Во время визита Александр Хлопков проводил разъяснительную работу с осужденными, касающуюся исполнения требований федерального законодательства, давал ответы на вопросы, входящие в круг его полномочий.

На рабочем совещании по подведению итогов стороны обменялись мнениями, обсудили перспективы дальнейшего развития производственного сектора, сделали акцент на возможности ориентирования федеральных органов исполнительной власти, государственных и муниципальных органов, а также коммерческих и некоммерческих структур на укрепление взаимодействия с учреждениями уголовно-исполнительной системы области.