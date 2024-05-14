Общество

Более 1100 заявлений о приостановлении исполнительных производств поступило псковским приставам от участников СВО

Более 1100 заявлений о приостановлении исполнительных производств от участников специальной военной операции поступило в управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Исполнительные производства в отношении людей, принимающих участие в специальной военной операции, подлежат приостановлению в соответствии со статьей 40 федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

«Это значит, что принудительные меры исполнения, например, арест счетов или имущества, по приостановленному исполнительному производству не применяются. Исполнительные производства приостанавливаются до устранения обстоятельств, послуживших основанием для их приостановления, т. е. на весь срок контракта или мобилизации», - пояснили приставы.

Для приостановления необходимо направить в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, ходатайство о приостановлении. Это можно сделать любым удобным способом: при личном посещении; почтовым отправлением; через портал Госуслуг или интернет-приемную на официальном сайте ФССП.

Также их можно передать через учебные центры или командиров воинских частей. Кроме того, родственники должника также имеют возможность написать заявление о приостановлении.

Ходатайство пишется в свободной форме с указанием номера исполнительного производства и приложением документов, подтверждающих факт заключения гражданином контракта с Министерством обороны РФ.

Приставы отметили, что не все категории исполнительных производств подлежат приостановлению. Есть исключения - это производства по алиментным обязательствам, а также исполнительные производства по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца. Задолженности по этим категориям будут продолжать взыскиваться.