Общество

В Госдуме рассказали о новой схеме обмана пенсионеров мошенниками

Мошенники стали использовать новую схему обмана людей старшего возраста – теперь им обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По словам депутата, мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить гражданам, что у них обнаружен «неучтенный стаж». После этого предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для ее повышения - причем сделать это можно якобы прямо по телефону, без дополнительной бюрократии.

«В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из sms "для идентификации". А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале "Госуслуги" или в мобильном банке. В связи с этим настоятельно рекомендую обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников, которые активно действуют как в сети, так и посредством телефона», - сказал Немкин.

Депутат также посоветовал всегда оставаться бдительным при разговоре с незнакомцами: не доверять неожиданным звонкам, особенно если просят предоставить личные данные или совершить финансовую транзакцию. «Не раскрывайте личные данные по телефону: никогда не сообщайте пароли, банковские реквизиты или другие личные сведения по телефону. Легитимные организации никогда не будут просить об этом через непрошенный звонок», - отметил парламентарий.

Также, добавил депутат, нужно поддерживать контроль за своими финансами, быть осмотрительным при обсуждении финансовых вопросов по телефону. «Если вы получаете неожиданный звонок о каких-либо финансовых проблемах или предложениях, сначала уточните информацию о звонящем и, при необходимости, повторно свяжитесь с соответствующей организацией через известные контакты, опубликованные на подтвержденных сайтах в сети», - сказал Немкин.

Кроме того, не стоит пренебрегать функцией блокировки и отсеивания звонков, так как это может помочь уменьшить количество нежелательных звонков и предотвратить контакт с мошенниками, пишет РИА Новости.

«А граждан пожилого возраста я призываю - всегда обращайтесь за помощью, если у вас есть сомнения. Если вы сомневаетесь в легитимности звонка или получаете подозрительные предложения, не стесняйтесь обратиться за помощью к членам семьи, друзьям или специалистам по защите потребителей. Не стоит принимать поспешных решений при общении по телефону, особенно в финансовых вопросах», - добавил депутат.