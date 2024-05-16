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Общество

Родственников пропавших без вести обязали сдавать биологический материал

16.05.2024 18:40|ПсковКомментариев: 0

Родители, дети, полнородные братья и сестры пропавшего без вести будут участвовать в обязательной государственной геномной регистрации. Такая законодательная норма вступила в силу с 15 мая. Новая практика поможет в поисках исчезнувших людей и в опознании тел, когда по-другому идентифицировать личность невозможно.

Геномная регистрация — это сбор, анализ и хранение данных о ДНК человека. Информацию о генетическом профиле можно использовать для разных целей, в том числе чтобы установить личность. Криминалисты могут достоверно опознать человека в процессе сравнения ДНК останков с генетическими профилями. В России суд признает человека пропавшим без вести в случае, если в течение года нет никаких сведений о месте его пребывания, пишет «Парламентская газета»

Сегодня обязательной регистрации подлежат несколько категорий лиц. Среди них осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений, а также неустановленные лица, биоматериал которых изъяли в ходе следствия. Теперь перечень дополнили близкими родственниками пропавших без вести. Кроме того, с 1 января 2025 года биологический материал будут забирать у лиц, подвергнутых административному аресту.

В октябре правительство внесло в Госдуму документ об обязательной геномной регистрации родственников. 30 января депутаты приняли закон сразу во втором и третьем чтениях. Согласно предложенным нормам, под близкими родственниками понимаются лица, которые находятся в биологическом родстве с пропавшим без вести.

Получать биоматериал для геномной регистрации будут органы предварительного следствия и органы дознания с привлечением криминалистов. Несовершеннолетние и недееспособные лица смогут сдавать биологический материал только в присутствии своих законных представителей.

В документе также указано, что данные о ДНК будут хранить до того, как установят местонахождение пропавшего без вести, но не более 70 лет. При этом геномную информацию будут уничтожать, если тело пропавшего идентифицируют или установят местоположение человека.

Глав комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что закон поможет избежать сложившейся практики, когда родственники годами ищут своих близких и не могут с ними достойно проститься.

Депутат отметил, что, по данным правоохранительных органов, на 1 января 2023 года в розыске находилось 28 тысяч пропавших без вести, среди которых 960 несовершеннолетних. Следователи смогли установить судьбу лишь 27% исчезнувших граждан. При этом из 12 тысяч неопознанных тел удалось идентифицировать лишь чуть больше 15%.

Председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал, что организация приветствует данный закон. По его словам, раньше поиск затруднялся тем, что все исследования и экспертизы проводились без использования единой базы. Теперь найти пропавшего родственника станет проще.

Сергеев сообщил, что, по данным МВД, количество пропавших людей варьируются от 180 до 200 тысяч в год, среди них достаточно много остаются не найденными: «Этот список обновляется каждые 15 лет. То есть если кто-то попал в него 15 лет назад, то через 15 лет он из этого списка исчезает, и, таким образом, поддерживается какая-то определенная цифра. Теперь цифра не найденных людей станет меньше, если будет работать такая база».

Сергеев добавил, что благодаря базе появится возможность сличать обнаруженные материалы и следы с ДНК-маркерами родственников. Технически это существенно упростит не только процесс опознания тел, но и сам поиск пропавших людей.

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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