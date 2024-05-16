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Маринад для шашлыка: альтернативный вариант на сметане

Маринады для шашлыка на основе уксуса и майонеза могут по состоянию здоровья подходить не всем. А с началом сезона так хочется на природу, насладиться ароматным, нежным и полезным шашлыком. Как вариант — маринад на сметане.

Кисломолочный продукт «закрывает» мясо во время жарки, не давая уходить сокам, и шашлык получается очень сочным и нежным». Причем, сметана в качестве ингредиента для заправки подойдет как для мяса, так и для рыбы.

Предлагаем три простых рецепта для отличных шашлыков:

Свиной шашлык на сметане

Ингредиенты:

Свинина – 2 кг

Лук – 4 штуки

Сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» – 150 г

Лавровый лист – 3 штуки

Молотый черный перец – 0,5 ч.л.

Молотый кориандр – 0,5 ч.л.

Соль – 2 ч.л.



Свинину подготовьте, нарежьте небольшими кубиками и сложите в глубокую миску. Лук очистите от шелухи и нарежьте толстыми кольцами. Добавьте в миску с мясом лук, сметану, специи и соль. Перемешайте, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 10-12 часов.

Куриный шашлык на сметане



Ингредиенты:

Курица (филе) – 1 кг.

Сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» - 300 гр.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Имбирь, паприка, базилик — по вкусу.

Соль, перец – по вкусу.

Курицу промойте, нарежьте небольшими кусочками. Посолите, поперчите, добавьте приправы по вкусу. Лук очистите и порежьте полукольцами. Добавьте к шашлыку.

Залейте сметаной и поставьте в прохладное место мариноваться минимум на три часа.





Шашлык из рыбы со сметаной

Ингредиенты:

Филе белой рыбы* - 1 кг

Сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» - 60 г

Лимонный сок - 30 г

Масло сливочное - 25 г

Соль - по вкусу

Лимон - 1 шт.

*Для приготовления таких шашлыков подойдет любая рыба с белым мясом. Маринад для рыбного шашлыка готовится из сметаны и лимонного сока.

Для приготовления маринада в большой миске смешайте лимонный сок со сметаной. Филе порежьте небольшими кусочками, посолите и выложите в маринад, хорошо перемешав. Оставьте рыбу в маринаде на 10-15 минут.

В небольшом сотейнике растопите сливочное масло. Рыбу на металлических или вымоченных в холодной воде деревянных шпажках жарьте до готовности. Во время приготовления следует смазывать шашлыки растопленным сливочным маслом и оставшимся маринадом.

А какой ваш любимый маринад для шашлыка? Поделитесь рецептом в комментариях!