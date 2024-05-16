Маринад для шашлыка: альтернативный вариант на сметане

Маринады для шашлыка на основе уксуса и майонеза могут по состоянию здоровья подходить не всем. А с началом сезона так хочется на природу, насладиться ароматным, нежным и полезным шашлыком. Как вариант — маринад на сметане.
Кисломолочный продукт «закрывает» мясо во время жарки, не давая уходить сокам, и шашлык получается очень сочным и нежным». Причем, сметана в качестве ингредиента для заправки подойдет как для мяса, так и для рыбы.
Предлагаем три простых рецепта для отличных шашлыков:
Свиной шашлык на сметане
Ингредиенты:
Свинина – 2 кг
Лук – 4 штуки
Сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» – 150 г
Лавровый лист – 3 штуки
Молотый черный перец – 0,5 ч.л.
Молотый кориандр – 0,5 ч.л.
Соль – 2 ч.л.
Свинину подготовьте, нарежьте небольшими кубиками и сложите в глубокую миску. Лук очистите от шелухи и нарежьте толстыми кольцами. Добавьте в миску с мясом лук, сметану, специи и соль. Перемешайте, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 10-12 часов.
Куриный шашлык на сметане
Ингредиенты:
Курица (филе) – 1 кг.
Сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» - 300 гр.
Лук – 2 шт.
Чеснок – 3 зубчика.
Имбирь, паприка, базилик — по вкусу.
Соль, перец – по вкусу.
Курицу промойте, нарежьте небольшими кусочками. Посолите, поперчите, добавьте приправы по вкусу. Лук очистите и порежьте полукольцами. Добавьте к шашлыку.
Залейте сметаной и поставьте в прохладное место мариноваться минимум на три часа.
Шашлык из рыбы со сметаной
Ингредиенты:
Филе белой рыбы* - 1 кг
Сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» - 60 г
Лимонный сок - 30 г
Масло сливочное - 25 г
Соль - по вкусу
Лимон - 1 шт.
*Для приготовления таких шашлыков подойдет любая рыба с белым мясом. Маринад для рыбного шашлыка готовится из сметаны и лимонного сока.
Для приготовления маринада в большой миске смешайте лимонный сок со сметаной. Филе порежьте небольшими кусочками, посолите и выложите в маринад, хорошо перемешав. Оставьте рыбу в маринаде на 10-15 минут.
В небольшом сотейнике растопите сливочное масло. Рыбу на металлических или вымоченных в холодной воде деревянных шпажках жарьте до готовности. Во время приготовления следует смазывать шашлыки растопленным сливочным маслом и оставшимся маринадом.
А какой ваш любимый маринад для шашлыка? Поделитесь рецептом в комментариях!