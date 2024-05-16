Общество

У псковичей появится свой секретарь «на телефоне»

Цифровой ассистент при помощи технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных отсеет возможный телефонный спам, а также ответит практически на любой вопрос, озвучит набранный пользователем текст и многое другое — и все это прямо во время звонка. Новую функцию представила компания МТС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: МТС

Помощник будет доступен всем абонентам компании вне зависимости от модели телефона до конца года. Цифровой «всезнайка» не только сможет, например, дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его в виде текста в виде SMS или сообщения в мессенджер. При этом использование функции не требует подключения к интернету и помогает решать вопросы в режиме реального времени.

Цифровой ассистент МТС, внедренный в привычные голосовые вызовы, работает в обе стороны: он и расшифровывает разговор, и озвучивает написанный текст. Сервис будет полезен в ситуациях, когда нет возможности взять трубку и ответить на важный звонок «голосом». Кроме того, благодаря новой функции люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать звонки и отвечать с помощью секретаря.

Особое внимание цифровая экосистема уделяет защите своих клиентов от мошенничества, предлагая давно действующее решение по блокировке сомнительных и спам-звонков «МТС Защитник». По данным МТС, только в прошлом году сервис заблокировал более 2 млрд нежелательных звонков, а в ближайшее время у «Защитника» появится новая функция — он сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с самоназванным «сотрудником службы безопасности».

«Телефон — основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. “МТС Защитник” проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку проверка синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев», — подчеркивает первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.