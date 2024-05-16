Общество

«Зверьё моё»: Всё о французских бульдогах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 16 марта. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица псковского питомника французских бульдогов Елена Тенетко и один из ее питомцев.

Гостья рассказала о нюансах породы, особенностях ухода и важных моментах, которые стоит учитывать при покупке питомца. Чем французские бульдоги отличаются от других разновидностей бульдогов? Как они ладят с другими животными? Куда отправляются выходцы из псковского питомника, и как подготовиться к встрече дома нового питомца?

Об этом и многом другом — в эфире.