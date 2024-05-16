Мединский: Увеличение часов истории в школах не навредит изучению естественной науки

Увеличение количества часов истории в российских школах происходит за счет перераспределения часов обществознания и не навредит изучению естественнонаучных дисциплин. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель РВИО, сопредседатель Совместной российско-белорусской комиссии по истории, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский.

«Большее внимание к истории происходит не за счет увеличения общего числа гуманитарных часов. Идет просто перераспределение между обществознанием, предметом, который приобрел довольно странную форму у нас в 90-е годы. <…> Поэтому происходит естественное перераспределение часов, приведение всего этого в соответствие с потребностями школы, со здравым смыслом, совершенно не в ущерб естественным научным дисциплинам, изучение которых в школе, безусловно, также должно находиться в приоритете, как и гуманитарные знания», - сказал он журналистам на заседании экспертно-консультативного российско-белорусского совета по истории.

Он добавил, что в советские годы обществознание велось один раз в 10-м классе, пишет ТАСС. «А сейчас это уже никто не может посчитать, сколько уроков, начиная с 6-го по 11-й класс. Это стало чуть ли не самым главным предметом, главнее математики, русского языка, литературы, истории», - подчеркнул Мединский.

Кроме того, он добавил, что сейчас в российские учебники 5-го класса будут добавлены «элементы тех событий, цивилизаций, которые были на огромной территории России», например, Херсонес.