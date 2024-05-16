Общество

В ГД поддержали распространение режима тайны на ряд сведений о занятости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о распространении режима налоговой тайны на сведения, передаваемые налоговиками в соответствии с законодательством о занятости.

Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он вносит изменения в Налоговый кодекс в целях распространения действия режима налоговой тайны на случаи передачи налоговыми органами сведений и информации в межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, а также в территориальные органы Роструда, пишет РИА Новости.

В целях борьбы с нелегальной занятостью граждан и «серыми» заплатами налоговые органы, согласно действующему законодательству, должны передавать в такие комиссии и территориальные органы Роструда определенные сведения и информацию, в том числе составляющие налоговую тайну.

Налоговики, в частности, должны передавать данные о тех компаниях и ИП, которые: не оформили трудовые отношения с работниками; выплачивали зарплату меньше МРОТ более чем 10 работникам и доля таких физлиц превышает 10% от общего числа работников.

Это касается и информации о работодателях: имевших отклонение среднемесячного размера оплаты труда более чем на 35% от среднемесячного размера оплаты труда в субъекте РФ; сотрудничавших более трех месяцев в течение года с более чем 10 самозанятыми со среднемесячным доходом свыше 20 тысяч рублей.