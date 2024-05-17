Общество

Как владельцам кошельков QIWI вернуть свои деньги, объяснили эксперты

Как вернуть деньги из электронного кошелька, если банк закрылся? С таким вопросом столкнулись клиенты платёжной системы после того, как Банк России отозвал у QIWI лицензию. Как сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф», решение есть: подавать требование на возврат средств.

Сделать это можно несколькими способами.

В личном кабинете на qiwi.com.

«Авторизуйтесь, заполните заявление, загрузите фото паспорта, укажите реквизиты и введите СМС-код. Условия: ненулевой баланс; актуальные паспортные данные в кошельке; кошелёк не был заблокирован до 21 февраля 2024 года», - объяснили эксперты.

В бумажном виде.

«Воспользуйтесь образцом заявления. К требованию нужно приложить справку от сотового оператора, подтверждающую, что номер, на который оформлен кошелёк, принадлежит вам. Подойдёт и договор об оказании услуг мобильной связи. Документы можно доставить: почтой: 127994, г. Москва, ГСП-4, ГК «АСВ», КИВИ Банк (АО); лично в банк: г. Москва, Северное Чертаново, д. 1а, корп. 1. Требование предъявляется в любой момент до ликвидации банка, но лучше это сделать до 19 июня 2024 года. Так вы, скорее всего, быстрее получите деньги. Если же у вас более неоднозначная ситуация, например кошелёк заблокирован, следуйте инструкциям из этой статьи», - добавили эксперты.