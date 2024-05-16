Общество

Партию немецкого сыра не пропустили в Казахстан через границу РФ в Псковской области

Ввоз 17 тонн плавленого сыра чеддар 45%, произведенного в Германии, запретили на границе России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе специалист Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля запретил ввоз плавленого сыра, поскольку выявил отсутствие разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана на ввоз данного товара в адрес получателя из Республики Казахстан автотранспортом через МАПП «Убылинка».

Ввоз немецкого сыра на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза.