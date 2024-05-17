Общество

Читальные залы псковского архива откроются для посетителей с 3 июня

Читальные залы Государственного архива Псковской области откроются для посетителей с 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.

«Уже завершаются ремонтные работы, помещение максимально станет комфортным и светлым. Чтобы наполнить его и создать уют для гостей, мы вынуждены немного задержать открытие. Ждем исследователей с 3 июня», - сообщили в архиве.

Теперь читальные залы будут работать с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 без обеда.

«Да, да. Мы учли пожелания пользователей, и теперь обеденного перерыва в работе зала не будет», - пояснили в архиве.