Общество

Псковичка с ребенком более трех часов провела в очереди в МФЦ

Псковичка с ребенком более трех часов провела в очереди в МФЦ на улице Белинского в Пскове. Об этом жительница написала в комментариях на странице губернатора Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Пришлось побывать в МФЦ на Белинского. В очереди с ребенком пробыли 3,5 часа, люди с маленькими детьми в очереди по 2,5 часа. Из 40 окошек работает только 10. По записи возможно попасть через неделю, и даже так людям приходится ждать много времени», – обратилась псковичка.

В ответ представитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области пояснил, что «сложившаяся ситуация вызвана отсутствием существенной части штатной численности работников отдела приема заявителей в Пскове по причине недостаточного числа работников в секторе приема заявителей».

«Ведется работа по набору дополнительного штата сотрудников окон обслуживания. Приносим извинения за доставленные неудобства!» – добавил представитель комитета.