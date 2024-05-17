Общество

Тематический плейлист подготовили для псковских выпускников

Популярный стриминговый сервис МТС Музыка накануне праздника всех выпускников подготовил тематический плейлист, под который можно веселиться, вспоминать школьные годы, танцевать медленные танцы и немного грустить по ушедшему детству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Фото: МТС

Плейлист доступен в приложении МТС Музыки, в том числе, и в режиме офлайн. Кроме того, МТС отменила подписку для своих абонентов — теперь всем будут доступны расширенные функции стриминг-сервиса. Пользователи могут создавать собственные плейлисты и исследовать новые музыкальные направления, не беспокоясь о дополнительных расходах — интернет-трафик у абонентов МТС также не тратится.

Сейчас МТС Музыка входит в топ-3 российских стриминговых сервисов по доле рынка. Кроме того, контент обновляется каждую неделю, а слушателям доступны три персонализированных плейлиста «Мой Микс», «Чилаут-микс» и «Энергетик-микс». Пользователи также смогут собрать плейлист самостоятельно или выбрать подходящий тематический из сотни предложенных и поделиться им с друзьями. Удобно будет пользоваться приложением, даже если празднование продолжится вдали от города — любимую музыку можно заранее скачать и слушать прямо в приложении.