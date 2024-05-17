Общество

Минимальное время пребывания в бане «Гельдт» увеличили с 2 до 3 часов

Минимальное время пребывания в бане «Гельдт» в Пскове увеличили с 2 до 3 часов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации заведения.

Фото здесь и далее: Екатерина Степанова

Знаменитая Гельдтова баня на берегу реки Псковы открылась 20 апреля. Это баня с мужскими и женскими днями, качественным паром и высоким сервисом. Гости могут комфортно не только париться, но и отдыхать в месте, где есть удобные диванные зоны и бар. Отдыхающим предлагают напитки и легкие закуски, а также услуги пар-мастерицы.

В банном комплексе «Гельдт» стартует летняя акция: минимальное время пребывания в бане увеличили с 2 до 3 часов. Сейчас посетить баню в будние дни можно за 1500 рублей за 3 часа, в выходные дни цена составит 1800 рублей за 3 часа. В рамках акции три часа посещения будут по цене двух.

«Запись в баню лучше сделать заранее, чтобы выбрать самое удобное и комфортное время для себя», – отметили в банном комплексе.

С полным прайсом можно ознакомиться на сайте, а записаться для посещения по номеру: 33-17-05. Банные дни: среда, четверг, пятница, суббота - мужские дни, вторник и воскресенье - женские дни.

Erid: 2SDnjcSyqmT Реклама. ООО «Таможенные системы»