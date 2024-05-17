Минимальное время пребывания в бане «Гельдт» увеличили с 2 до 3 часов

Минимальное время пребывания в бане «Гельдт» в Пскове увеличили с 2 до 3 часов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации заведения.
Фото здесь и далее: Екатерина Степанова
Знаменитая Гельдтова баня на берегу реки Псковы открылась 20 апреля. Это баня с мужскими и женскими днями, качественным паром и высоким сервисом. Гости могут комфортно не только париться, но и отдыхать в месте, где есть удобные диванные зоны и бар. Отдыхающим предлагают напитки и легкие закуски, а также услуги пар-мастерицы.
С полным прайсом можно ознакомиться на сайте, а записаться для посещения по номеру: 33-17-05. Банные дни: среда, четверг, пятница, суббота - мужские дни, вторник и воскресенье - женские дни.
Erid: 2SDnjcSyqmT Реклама. ООО «Таможенные системы»