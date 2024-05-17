Общество

Андрей Турчак: Семьи погибших участников СВО с детьми смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребёнком 23 лет

Семьи погибших участников СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Рабочая группа по СВО внесла соответствующие поправки в Госдуму, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Сейчас закон предусматривает право на получение такими семьями двух пенсий - страховой и по потере кормильца - если в них воспитываются дети до восьми лет. Предложенные поправки увеличат возраст до 23 лет», - отметил он.

Законодательная норма распространяется на супруг погибших бойцов независимо от их возраста, трудоспособности, сферы занятости и дохода.