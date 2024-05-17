Общество

Лучших учащихся и педагогов наградили в Острове

Традиционное мероприятие «Аллея звезд» прошло в островской средней школе № 7 имени Виталия Пушкарева. Вместе с педагогами и учащимися участие в нем приняли глава Островского района Дмитрий Быстров и начальник районного управления образования Алексей Васильев. Церемонию награждения провела директор школы Лилия Панчук, которая, отмечая каждого победителя, находила в его адрес добрые слова.

«Аллея звёзд» - это особое неформальное событие, во время которого в стенах школы № 7 отмечаются достижения и чествуют лучших учащихся, учителей и наставников, кто смог добиться успехов в области спорта, учебы и творчества, а также тех, кто внес значимый вклад в развитие и престиж школы.

«Этот день всегда наполнен радостью, гордостью и восхищением. Отрадно, что таких успешных учеников, педагогов и наставников в школе немало», - поделился своими впечатлениями от мероприятия Дмитрий Быстров.

Он поприветствовал лауреатов и отметил тот факт, с каким подъемом и воодушевлением ребята воспринимают полученные награды.

«Это действительно вдохновляет и мотивирует как отдельных учеников, так и классы учащихся на новые свершения и достижения. А задача местной власти и моя, как руководителя муниципалитета, сделать всё возможное, чтобы молодежь в нашем городе чувствовала себя комфортно, чтобы было, где приложить свои умения, реализовать способности, проявить таланты и приятно отдохнуть. На Аллее звёзд были различные номинации, отражающие разные аспекты и стороны талантов учащихся. Кроме этого, в номинации «Активная позиция» были отмечены преподаватели и технические работники, которые вносят вклад в помощь нашим бойцам, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, изделиями, созданными своими руками. Примечательно, что мы с Алексеем Васильевым тоже попали в номинацию: он – в «Семья года», а мне досталась «Искусство созидать». Спасибо большое», - поблагодарил организаторов мероприятия глава Островского района.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова