Общество

Родителей будут штрафовать за курение их детей

Депутаты Госдумы направили на отзыв в правительство и Верховный суд пакет законопроектов, которые помимо прочего предполагают введение для родителей штрафа в размере до семи тысяч рублей за курение ребенка младше шестнадцати лет. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление председателя комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева.

«Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд», — сообщил он.

Как отмечает издание, ранее общественный деятель Владимир Михайлов напомнил, что в России ограничена продажа табачных изделий несовершеннолетним, однако, несмотря на это, они остаются в открытом доступе. За последние 10 лет количество случаев курения вейпов у детей выросло в 10 раз.

Как отмечает «МК», парламентарий также предлагает увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей. За курение на детской площадке Метелев предложил штрафовать на 30 тысяч рублей.

Фото: mk.ru