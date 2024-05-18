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Как защитить кожу рук при активном солнце, рассказала дерматолог

Под воздействием солнца кожа рук быстрее сохнет, поэтому необходимо ее регулярно увлажнять, отметила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, дерматолог Юлия Галлямова.

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«Уход должен быть постоянным, а не то, что вы вечером нанесли крем и этим ограничились. Руки надо беречь от химикатов, которые вы используете дома. Всегда надевайте перчатки, когда моете посуду или делайте уборку. На улицу обязательно надо выходить уже с кремом на руках», – рекомендует дерматолог.

Крем для частого применения должен быть достаточно легким, уточнила она.

«Лучше выбирать крем без всяких отдушек. Он должен быть достаточно легким и содержать увлажняющие средства, такие как гиалуроновая кислота, различные натуральные масла, например, масло ши или жожоба. Не надо бояться силиконов, если они будут указаны в составе, потому что силиконы хорошо сохраняют влагу кожи. Если вы водите машину, не стоит забывать о том, что солнце проникает через лобовое стекло и оказывает на кожу рук, которые лежат на руле, неблагоприятное воздействие. Поэтому автолюбителям можно использовать фотозащитный крем», – посоветовала Галлямова.

При садовых работах с землей следует использовать перчатки, добавила дерматолог.

«Перед тем, как надевать перчатки, лучше смазать руки кремом. Перчатки могут быть как резиновые, так и хлопковые. Но резиновые перчатки нужно периодически снимать», – уточнила Юлия Галлямова.

Некоторые женщины опасаются пересушить кожу, поэтому даже явно грязные руки моют только водой. Это чрезмерное опасение, считает дерматолог.

«От мыла отказываться не стоит. Главное – не использовать хозяйственное мыло. Лучше всего мыть руки жидким мылом, поскольку оно более щадяще воздействует на кожу. А если есть дозатор, который делает из мыла пену, то это вообще прекрасно. Главная задача – смыть загрязнения и сразу нанести крем на сухие руки», – заключила Юлия Галлямова.