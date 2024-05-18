Общество

Творческое мероприятие «Аллея звезд» прошло в островской школе

Традиционное мероприятие «Аллея звёзд» прошло в островской средней школе № 7 имени Виталия Пушкарёва. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

Также в мероприятии принял участие начальником управления образования Островского района Алексей Васильев.



«"Аллея звёзд" - это особое неформальное событие, во время которого в стенах школы № 7 отмечаются достижения и чествуют лучших учащихся, учителей и наставников, кто смог добиться успехов в области спорта, учебы и творчества, а также тех, кто внёс значимый вклад в развитие и престиж школы. Этот день всегда наполнен радостью, гордостью и восхищением. Отрадно, что таких успешных учеников, педагогов и наставников в школе немало!» - рассказал Дмитрий Быстров.

Церемонию награждения вела директор школы Лилия Панчук, которая отмечая каждого победителя.

«Поприветствовал лауреатов и отметил тот факт, с каким подъёмом и воодушевлением ребята воспринимают полученные награды. Это действительно вдохновляет и мотивирует как отдельных учеников, так и классы учащихся на новые свершения и достижения. А задача местной власти и моя, как руководителя муниципалитета, сделать всё возможное, чтобы молодёжь в нашем городе чувствовала себя комфортно, чтобы было, где приложить свои умения, реализовать способности, проявить таланты и приятно отдохнуть», - отметил глава района.

На Аллее звёзд были различные номинации, отражающие разные аспекты и стороны талантов учащихся. Кроме этого, в номинации «Активная позиция» были отмечены преподаватели и технические работники, которые вносят вклад в помощь нашим бойцам, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, изделиями, созданными своими руками.

«Примечательно, что мы с Алексеем Васильевым тоже попали в номинацию: он – в "Семья года", а мне досталась "Искусство созидать". Спасибо большое!» - заключил Дмитрий Быстров.