Общество

Каждому пятому работающему псковичу не хватает дней оплачиваемого отпуска – опрос

Каждому пятому работающему за последний год был нужен отпуск без сохранения заработной платы, следует из опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения Пскова.

22% псковичей в течение календарного года брали отпуска без сохранения заработной платы: «На свадьбу»; «По семейным обстоятельствам». Еще 3% рассказали, что им требовалось несколько дней за свой счет, но работодатель отказал в их предоставлении. Юрист по трудовому праву SuperJob поясняет: отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по согласованию с руководством, но есть обстоятельства и категории работников, которым компания не имеет права отказать.

Горожане в возрасте до 34 лет чаще берут отпуск без сохранения заработной платы (27%) по сравнению с теми, кто старше. Чем выше доход опрошенных, тем реже они пользуются подобной возможностью (24% среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей и только 13% среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц).