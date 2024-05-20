Общество

Благоустройство микрорайона Овсище проконтролировал депутат гордумы

Контрольный выезд на объекты, благоустроенные в микрорайоне Пскова Овсище в рамках реализации партийного проекта «Городская среда», провел депутат Псковской городской Думы от «Единой России» Григорий Стороненков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Рейд по контролю состояния детской площадки, которая была установлена в прошлом году на пляже в микрорайоне Овсище, депутат провел вместе с жителями округа и активистами партии.

Затем общественники переместились на территорию между детским садом №28 (улица Ижорского Батальона, дом №41а) и домом №8 на улицей Технической, которая выиграла в конкурсе рейтингового голосования в прошлом году. Работы по благоустройству только начались.

«Территория на стыке улиц Отрадной и Ваганова является излюбленным местом отдыха около воды. Сюда с ранней весны до поздней осени приезжают отдыхать, загорать не только жители микрорайонов Овсище и ДЭУ, но и других. Детская площадка на пляже была установлена в 2023 году в рамках реализации партийного проекта "Городская среда". Сегодня мы оценили ее состояние. Оно великолепное. Можно дальше эксплуатировать и наслаждаться видами», – сказал Григорий Стороненков. Он поблагодарил жителей за активное участие в голосовании, подчеркнув, что благодаря совместным действиям могут возникать такие красивые объекты.

Депутат отметил, что объект для благоустройства был выбран совершенно правильно, и количество посетителей этого места увеличилось в разы. Дальнейшее благоустройство будет производить инвестор, в планах которого масштабные работы по созданию разнообразных зон отдыха, спортивных площадок, теневых навесов, кафе.

«В скором времени это место будет востребовано еще больше», – резюмировал Григорий Стороненков.