Общество

Жителям Усвят напомнили основные причины пожаров и гибели людей

Рейдовые мероприятия, направленные на информирование населения о правилах выжигания сухой травянистой растительности, а также использования открытого огня, разведения костров и о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности провели сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области на территории Усвятского района. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Фото здесь и далее: Telegram-канал МЧС Псковской области

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и Усвятского района, основные причины пожаров и гибели людей.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

