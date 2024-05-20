Общество

Пять советов для продления срока службы смартфона дали псковичам

В среднем мы меняем смартфоны раз в 2–2,5 года. Это дорого обходится не только для кошелька, но и для окружающей среды. Сами производители смартфонов гарантируют срок эксплуатации не более двух лет. Однако правильная забота о гаджете может увеличить срок его службы. Старший менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Павел Бизяев поделился несложными советами по правильной эксплуатации смартфонов. При их соблюдении мобильный телефон прослужит также долго, как старый добрый Nokia 3310.

Фото: МегаФон

Современные смартфоны менее прочны, чем их предшественники, особенно из-за хрупкости экранов. Поэтому подавляющее большинство обращений в сервисные центры приходится именно на ремонт дисплея. Экономить на защитных аксессуарах не рекомендуется. К сожалению, одной пленки или защитного стекла будет недостаточно. Важную роль в защите экрана играет чехол. Желательно подобрать кейс из силикона, который поглощает удары, – он должен выступать за пределы экрана. Двойной защитой станет использование чехла-книжки. А для самых беспечных пользователей разумнее оформить страховку мобильного телефона при его покупке.

Эксперт отметил, что сегодня смартфон используют не только для звонков, на нем также слушают музыку, смотрят сериалы, играют, пользуются навигатором и т. д. Все это перегружает и аккумулятор, и процессор. Когда телефон используют слишком интенсивно, он перегревается. Аккумулятор и процессор очень чувствительны к высоким температурам, поэтому после длительного использования нужно дать телефону небольшой перерыв. Стоит постараться избегать резких температурных перепадов – летом не держать гаджет на солнце, а зимой носить его в кармане.

Самая распространенная причина, по которой приходится покупать новый смартфон, – это значительное снижение емкости аккумулятора. Состоящий в основном из лития, он предпочитает переменную зарядку. Лучший вариант – поддерживать заряд батареи на уровне от 20 до 80% в течение всего дня. Лучше отдавать предпочтение непродолжительной зарядке днем и не оставлять заряжаться устройство на всю ночь. Снижение нагрузки на аккумулятор можно предотвратить, уменьшив яркость, отключив службы определения местоположения, подключение по Bluetooth, когда их не используют, поскольку они постоянно работают в фоновом режиме и работают от аккумулятора.

Если пользователь много играет или смотрит кино, нужно обратить внимание на смартфоны с функцией обходной зарядки (Bypass Charging). С ней можно подключить телефон к питанию, но заряд при этом будет подаваться на материнскую плату, а не на аккумулятор. Таким образом, аккумулятор будет дольше держать зарядку даже во время использования смартфона, а срок службы телефона будет продлен.

«Есть то, что мы все игнорируем, откладываем на потом, но это очень важно для сохранения работоспособности наших смартфонов. Речь о регулярном обновлении приложений и чистке памяти. Помимо новых функций, обновления направлены на исправление ошибок, повышение производительности и безопасности. А вот чистка памяти позволит системе легче запускать приложения и различные службы должным образом без дополнительной нагрузки на процессор и аккумулятор. Подумайте о регулярном резервном копировании всего на свой компьютер с помощью USB-кабеля или в облачные хранилища», - посоветовал Павел Бизяев.

Если смартфон вдруг начал медленно и некорректно работать, лучше обратиться к специалистам по ремонту для оценки его состояния. Возможно, замена аккумулятора или дисплея обойдется дешевле покупки нового гаджета. А если по какой-то причине отремонтировать его уже невозможно, стоит задуматься о приобретении восстановленного смартфона. Так можно продлить срок службы не своего телефона, а другого. А еще это выгодно – обычно стоимость восстановленного смартфона на 60% ниже, чем нового, и бонусом к этому идет дополнительная гарантия.