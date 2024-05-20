Общество

Энтомолог рассказал о снижении численности майских жуков

Этой весной в ряде регионов Центральной России необычно мало майских жуков. Энтомолог, доктор биологических наук Сергей Ижевский рассказал, что майские заморозки повредить жукам не могли. Дело в другом: для некоторых видов насекомых перепады численности по годам – нормальное явление.

«Майские жуки в большом количестве появляются раз в четыре года. Личинки жука живут в почве и питаются корешками растений, у майского хруща четыре стадии развития: яйцо, которое в почву откладывает самка, личинка первого возраста, личинка второго возраста, личинка третьего и четвертого возрастов. На четвертый год она превращается в куколку, а потом в жука, который летает вечерами в период майского потепления», – приводит слова энтомолога радио Sputnik.

Во время массового вылета майских хрущей самки в большом количестве откладывают яйца, и через четыре года жуков опять будет много. А в те годы, когда этих насекомых мало, соответственно мало бывает и потомства, пояснил Ижевский.

Взрослые особи майских жуков питаются листвой деревьев и относительно безобидны. Личинки могут нанести более существенный вред, продолжил эксперт.

«Личинки живут и развиваются в почве, и единственное место, где майские хрущи наносят заметный вред – это лесные питомники, в которых выращивают саженцы хвойных, главным образом сосен. Когда высаживают эти маленькие сосенки, то личинки повреждают корешки растений», – отметил Ижевский.