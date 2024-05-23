Депутат Госдумы предложила создать единый реестр авиадебоширов

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов.
«В преддверии высокого туристического сезона все чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками… В своем письме вице-премьеру Савельеву я предложила создать единый реестр так называемых авиадебоширов», - приводит слова Школкиной РИА Новости.
По словам Школкиной, отдельный вопрос - это обеспечение безопасности для пассажиров путем недопущения на борт самолета заведомо агрессивного пассажира.
«Сегодня такое право на законодательном уровне авиакомпаниям уже предоставлено. Вместе с тем, реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, каждой авиакомпанией ведется самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к совершению данными пассажирами повторных правонарушений уже на борту воздушного судна других авиакомпаний», - добавила депутат.