Общество

Правительство РФ одобрило проект о технологическом суверенитете

Правительство России одобрило законопроект о технологическом суверенитете страны и создании условий для внедрения инноваций, сообщается на сайте кабмина.

«О проекте федерального закона "О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект федерального закона разработан в целях обеспечения технологического суверенитета России и создания условий для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач.

Кроме того, правительство на заседании в четверг одобрило законопроект «О внесении изменений в статьи 33 и 512 Федерального закона "О защите конкуренции"», который регламентирует порядок пересмотра предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства в связи с возникновением существенных обстоятельств, пишет «Прайм».

«О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 33 и 512 Федерального закона "О защите конкуренции" Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 33 и 512 Федерального закона "О защите конкуренции" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в сообщении.