Общество

Липы из «Михайловского» посадили в родовом гнезде Натальи Гончаровой

Сегодня, 26 мая, отмечается 225-летие А.С. Пушкина по старому стилю. Вчера, в канун этого юбилея руководители ведущих пушкинских музеев и, в их числе, директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина Георгий Василевич приняли участие в работе по восстановлению старинной аллеи в «Полотняном Заводе» (Калужская область), где прошли детство и юность Натальи Гончаровой, будущей жены поэта.

На фото, представленных музеем-заповедником «Михайловское»: Георгий Василевич и Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина на Мойке в Санкт-Петербурге (на втором кадре — слева). Кадр, открывающий коллаж, взят из репортажа на сайте maam.ru.

Аллею в парке «Полотняного Завода» заложили при большом скоплении зрителей, передают местные СМИ, отмечая, что восстановлена парковая затея в соответствии с историческими планами 1851 года — «по три сажени между деревьями и рядами». Как сообщалось ранее, деревца для аллеи привезли в Калужскую область из музея-заповедника «Михайловское».

К работе по посадке деревьев помимо руководителей пушкинских музеев были привлечены многочисленные гости музея, волонтёры, и даже сенатор РФ от Калужской области Анатолий Артамонов и губернатор Владислав Шапша.

В музее-заповеднике «Михайловское» напомнили, что восстановление старинной аллеи в «Полотняном Заводе» состоялось в рамках большого Пушкинского праздника, в программу которого были включены выставки, концерты, променад у реки Суходрев и пикник в английском парке, свободное посещение храма Преображения Господня и фамильной усыпальницы в усадьбе Гончаровых, многое другое. Поздравления в адрес организаторов и участников этого праздника в Калужской области направил президент Российской Федерации Владимир Путин.