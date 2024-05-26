Общество

Псковский бизнес может получить современную технику по подписке

Псковские предприниматели смогут оформить подписку на российскую компьютерную технику от компании RDW Technology с возможностью регулярной замены и сервисного обслуживания. В подписку будут также включены фирменные сервисы МТС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Все категории юридических лиц смогут использовать компьютерную технику российского бренда и фирменные сервисы МТС по ежемесячной подписке с возможностью регулярной замены и сервисного обслуживания.

Подписка на современную компьютерную технику может стать выходом для псковского бизнеса, у которого нет возможности единоразово закупить большое количество необходимой техники для работы.

«Мы чувствуем потребность псковского предпринимательства в качественных российских технологических предложениях для бизнеса, поэтому мы нашли решение, которое отвечает всем запросам и при этом не “проедает” бюджет организации. Уверена, это поможет нашим корпоративным клиентам в Псковской области развиваться еще быстрее и качественнее», — отмечает директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.