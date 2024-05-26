Общество

Сварщик из Пскова занял второе место на конкурсе профмастерства в Петербурге

Сотрудник муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Григорьев стал серебряным призером национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2024» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

Фото здесь и далее: Дмитрий Кощеев

На конкурсе определялись победители в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» и «Лучший сварщик». На ежегодное мероприятие направляются лучшие специалисты из всех субъектов Северо-Западного федерального округа, чтобы помериться силами и продемонстрировать своё мастерство.

«Псковские тепловые сети» участвуют в этом конкурсе уже третий год, с пустыми руками псковские мастера ещё не возвращалось.

«Такими результатами не грех и похвастаться. А что, можем себе позволить. Не каждый день никому неизвестные (в масштабах СЗФО) "Псковские тепловые сети" теснят на пьедестале "Газпром", "Судоверфи" и прочие именитые предприятия, которые славятся своими специалистами, - отметили в ПТС. - Звучит немного высокомерно, согласны. Но вы только вдумайтесь. На огромное статусное мероприятие приезжает какой-то сварщик из деревни. Сидит себе в уголочке, никого не трогает. Кругом ходят именитые сварщики, бренчат орденами и медалями, каждый со своим именным клеймом, которое равняется сертификату качества. А потом - бац! Никому не известный сварщик берёт и всех обыгрывает. Досадно, наверное».

Фото: пресс-служба ПТС

На этот раз специалисту из Пскова не удалось взять первое место. Однако на предприятии не совсем согласны с результатами.

«Если говорить совсем честно, то можно было поспорить, подать апелляцию и забрать себе первое место, так как к работе конкурсной комиссии и членам жюри есть вопросы. Но мы решили так не поступать. Тем более, что второго места у нас ещё не было. Да и первое место занял парень из Карелии, такой же никому не известный, как и мы. Было принято решение не спорить, а просто порадоваться за молодого специалиста и поздравить с достойным выступлением. Хотя даже сам победитель признался, что наш сварщик был лучшим. Как бы там ни было, мы поздравляем Игоря Григорьева с очередной победой. Он в очередной раз достойно защитил честь нашего предприятия и всей Псковской области».

Ранее конкурс «Лучший по специальности-2024» провели на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».