Общество

Способы «замести» цифровой след в Сети назвала эксперт

Цифровой след — это данные, которые пользователь оставляет в Сети, и которые могут стать достоянием мошенников. Цифровой след остается в Интернете после обращения к любому ресурсу. Это поисковики, соцсети, электронная почта, маркетплейсы, проведение банковских операций. Как не «наследить» в Интернете, рассказала генеральный директор Центра развития компетенций по информационной безопасности «Амитэкс» Анна Митрохина.

Поисковые системы хранят запросы пользователей долгое время. Эти данные могут быть использованы для создания профиля поведения пользователя в Интернете.

Публикация фотографий, видео, статусов и комментариев в социальных сетях позволяет Сети определять и запоминать интересы, предпочтения и связи человека. Онлайн-покупки и банковские операции оставляют данные о финансовых средствах и предпочтениях.

Использование электронной почты – это канал, по которому в Сеть попадает личная информация. Такие данные собираются и используются в лучшем случае для рекламных целей, в худшем - для кибератак.

Как рассказала Анна Митрохина, эксперты по кибербезопасности разделяют цифровые следы на активные и пассивные. В первом случае человек сам публикует посты, комментарии, отзывы, регистрируется на сайтах и подписывается на рассылки. В случае с пассивным следом информацию соберут без пользователя, пишет RuNews24.

Определить, сколько времени человек провел на том или ином ресурсе, его IP-адрес, проанализировать все его действия в социальных сетях экспертам не составит труда.

«Электронный след пользователя сохраняется в Интернете в течение 10 лет. Поэтому стоит внимательно относиться к своим действиям в глобальной Сети», - отметила Анна Митрохина.

Между тем замести за собой цифровой след не так сложно. Анна Митрохина советует сразу убирать за собой и очищать историю браузера, посещений, кэш и файлы cookie. Все это легко делается через настройки браузера.

Чтобы история посещений в Chrome не сохранялась вообще, полезно будет использовать режим инкогнито. Функцию сохранения паролей также рекомендуется отключить.

Эксперт Митрохина настоятельно рекомендует принимать меры предосторожности, чтобы минимизировать риск утечки данных. Это использование надежных паролей, регулярное обновление программного обеспечения, осторожность при общении в онлайн-среде и использование надежных сервисов по обработке и хранению данных.