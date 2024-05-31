Общество

Псковские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по обществознанию и физике

Единый государственный экзамен по обществознанию и физике сдают выпускники Псковской области сегодня, 4 июня.

Обществознание и физика – предметы по выбору. Их сдают те, кому эти предметы необходимы для поступления в вузы. В Псковской области сегодня на сдачу ЕГЭ по обществознанию зарегистрирован 1 241 школьник. Традиционно обществознание является самым массовым ЕГЭ по выбору.

Экзамен по физике в регионе сдадут 386 человек.

Всего в этом году ЕГЭ в Псковской области сдают 2 472 человека. Для проведения экзаменов подготовлено 33 пункта, оборудованных системами онлайн-видеонаблюдения.

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Напомним, основной период ЕГЭ стартовал в России 23 мая и пройдет до 5 июля. Экзамены сдадут около 700 тысяч выпускников.

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Выпускники смогут пересдать один экзамен ЕГЭ уже в 2024 году. Такое нововведение анонсировал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.