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Общество

Псковские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по обществознанию и физике

04.06.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Единый государственный экзамен по обществознанию и физике сдают выпускники Псковской области сегодня, 4 июня. 

Обществознание и физика – предметы по выбору. Их сдают те, кому эти предметы необходимы для поступления в вузы. В Псковской области сегодня на сдачу ЕГЭ по обществознанию зарегистрирован 1 241 школьник. Традиционно обществознание является самым массовым ЕГЭ по выбору.

Экзамен по физике в регионе сдадут 386 человек. 

Всего в этом году ЕГЭ в Псковской области сдают 2 472 человека. Для проведения экзаменов подготовлено 33 пункта, оборудованных системами онлайн-видеонаблюдения. 

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Напомним, основной период ЕГЭ стартовал в России 23 мая и пройдет до 5 июля. Экзамены сдадут около 700 тысяч выпускников.

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Выпускники смогут пересдать один экзамен ЕГЭ уже в 2024 году. Такое нововведение анонсировал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. 

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Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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