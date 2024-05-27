Общество

Псковичей просят не оставлять детей одних в комнате с открытым окном

В связи с наступлением летнего каникулярного периода, выездами на природные, в том числе водные объекты, резко возрастает количество несчастных случаев, в том числе с несовершеннолетними. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

«Призываем жителей Псковской области неукоснительно соблюдать установленные правила безопасного поведения в местах общего пользования, проведения массовых мероприятий, летних оздоровительных учреждениях, на дорогах, спортивных, природных и иных объектах инфраструктуры», - подчеркнули в ведомстве.

В преддверие наступающего теплого периода следственные органы в очередной раз обращаются к родителям с убедительной просьбой озаботиться безопасностью своих детей при нахождении их в квартирах: исключить случаи оставления детей одних в комнатах с открытыми окнами, установить на оконные рамы блокирующие устройства, исключающие возможность их открытия детьми.

«Кроме того, в летнее время дети часто остаются предоставленными сами себе, самостоятельно организовывают свой досуг, находясь продолжительное время на улице. Данное обстоятельство существенно повышает для них вероятность стать жертвами преступников, которые входят к ним в доверие, после чего совершают преступления. В связи с этим родителям необходимо интересоваться времяпрепровождением своих детей, кругом их общения, в том числе и в социальных сетях, новыми друзьями, особенно, если друзья и знакомые намного старше детей, своевременно принимать меры по ограничению общения детей с подозрительными личностями, и обязательно сообщать о таких контактах в правоохранительные органы», - заметили следователи.

С детьми советуют регулярно проводить профилактические беседы и занятия, направленные на обеспечение их личной безопасности.

Детям следует разъяснить: