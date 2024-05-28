Общество

Торжественное закрытие школы реставраторов прошло в Печорах

Итоги работы выездной школы реставрации «Наследники мастеров», которая проходила с 20 по 27 мая, подвели в паломническом центре Псково-Печерского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Организация такой школы в Пскове – это один из способов восстановления системы школ реставрации, которые успешно работали в советское время. В этом году в полевых условиях юные реставраторы взаимодействовали с профессионалами по восстановлению темперной живописи, осваивали копирование икон псковских храмов, изучали традиции Псковской иконописной школы XV-XVI вв.

На торжественном закрытии выездной школы выступили генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, митрополит Псковский и Порховский Арсений, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и другие специалисты, своим делом непосредственно связанные с иконописью Псковской земли.

Напоминаем, ученики школы «Наследники мастеров» посетили Псковский музей-заповедник, попали в древнейший Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с уникальным ансамблем росписей XII века. Эти фрески – отличный пример тщательного хранения великого памятника прошлого. Также ученики познакомились с экспозицией «Культура и искусство древнего Пскова» в главном здании музея.

Школа реставрации «Наследники мастеров» организована Псковской епархией при поддержке комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и Союза реставраторов России.