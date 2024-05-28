Общество

Минцифры обсуждает введение платы за использование зарубежного софта компаниями РФ

Минцифры обсуждает введение сбора с российских компаний, продолжающих использовать зарубежное ПО. Это должно «уравнять» иностранный софт с российским, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT.

Шадаев признал, что российские компании научились жить в условиях запретов, научились ставить обновления на зарубежный софт и так далее. И министерство будет настаивать на двух механизмах в этой связи, пишет ТАСС.

«Первое: мы считаем, что нужно создать дополнительные экономические стимулы для бизнеса переходить на российские решения и это должно быть связано с определенными налоговыми мотивациями. И второе, все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», - сказал министр.

По его словам, если бизнесу не выгодно вкладывать в российский софт, при его внедрении может быть снижена налоговая нагрузка. «Я думаю, что здесь такие решения будут», - отметил он. Сбор за использование иностранного ПО, хоть это и не популярная мера, но она уравняет условия внедрения российского ПО с зарубежным, которое уже используется, добавил Шадаев.