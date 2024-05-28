Общество

Соблюдение прав жителей сельских территорий обсудил псковский омбудсмен на заседании в Дагестане

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие во Всероссийском корсовете омбудсменов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

В Республике Дагестан прошло заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. На совете региональные омбудсмены впервые рассмотрели вопрос о соблюдении прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей в России.

Перед началом работы Корсовета региональные уполномоченные по правам человека возложили цветы к мемориалу Воину-освободителю – вечному огню воинам Великой Отечественной войны в городе Махачкале. Как подчеркнул псковский омбудсмен Дмитрий Шахов, ему было приятно видеть, в каком отличном состоянии содержатся памятники и мемориалы солдатам и офицерам Красной Армии, защитившим нашу страну в годы Великой Отечественной войны. «Я реально увидел своими глазами, - поделился своим мнением псковский омбудсмен, - как дагестанские народы трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне и ветеранах этой войны, как заботятся о памятниках, которые есть почти к каждом населенном пункте, своим землякам, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, победивших гитлеровскую Германию».

В работе Корсовета приняли участие глава Республики Дагестан Сергей Меликов и председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров, прокурор Республики Дагестан Виктор Эпп, руководители комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, заместители руководителей федеральных министерств и служб, руководители органов исполнительной власти Республики Дагестан. Впервые в работе Координационного Совета российских уполномоченных по правам человека приняла участие Исполнительный директор Независимой постоянной комиссии по правам человека (НПКПЧ) Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Нура Бинт Заид Аль-Рашуд.

Комментируя заседание Корсовета, псковский омбудсмен Дмитрий Шахов обратил внимание, что это достаточно представительный форум российских государственных правозащитников, в работе которого принимают участие не только первые лица региона, но и руководители или заместители федеральных ведомств, депутаты Государственной Думы и сенаторы России. Как отметил Дмитрий Шахов, впервые Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека был посвящен очень актуальной теме - защите прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей.

«В период проведения Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека мы с коллегами посетили села Дагестана, чтобы на месте провести мониторинг соблюдения прав граждан в таких важных сферах, как здравоохранение, образование, культура, спорт, социальная политика, а также обеспечение различными видами услуг в жилищно-коммунальной сфере, транспортной доступности и обеспечения услугами связи», - рассказал псковский омбудсмен. «Конечно, несмотря на принимаемые государством меры по поддержке села в каждом регионе нашей страны, за исключением городов федерального значения, остается немало проблем, которые мы обсудили на Корсовете», - сказал Дмитрий Шахов.

Выступая на Корсовете, Ууполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратила внимание на основные проблемы, с которыми сталкиваются жителей отдалённых территорий и сельской местности:

необустроенный быт: отсутствие центрального водоснабжения, нет газа;

нехватка рабочих мест и низкая зарплата;

невозможность реализовывать сельхозпродукцию по конкурентным ценам;

отсутствие домов культур и возможности для развития творческих навыков;

потребность в новых школах;

мало спортивных комплексов;

сложности с получением социального жилья;

плохие дороги;

неустойчивая мобильная связь и плохое качество интернета.

В завершение своего выступления федеральный омбудсмен акцентировала внимание на следующих важных направлениях, которые смогут улучшить обеспечение прав жителей в сельской местности и труднодоступных территориях:

введение программ «Земский тренер», «Земский работник культуры» и расширение целевого обучения жителей сельских территорий;

повышение уровня обеспеченности лекарствами на селе;

рост престижа профессии сельского учителя;

улучшение транспортной доступности сел;

цифровизация и формирование цифровой инфраструктуры на селе.

Особое внимание, по словам Татьяны Москальковой, органам власти надо постоянно уделять «родным наших героев-участникам СВО, которым тяжело поддерживать быт на селе: доставлять детей в школу, возделывать землю, ухаживать за скотом». Важно выходить за рамки традиционных компетенций уполномоченного по правам человека, идти людям навстречу и помогать им, подчеркнула федеральный омбудсмен.

Полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, сенатор России Сергей Брилка, приветствуя участников Всероссийского Координационного совета уполномоченных по правам человека от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, отметил, что на протяжении многих лет такие мероприятия являются приоритетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов соблюдения прав граждан в Российской Федерации, выработке практических решений по эффективному применению механизмов защиты прав и свобод человека, дальнейшему развитию института уполномоченного по правам человека в нашей стране, а также для обмена лучшими региональными практиками.

Выступая перед российскими омбудсменами глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что порядка трети населения – около 950 000 жителей Дагестана - проживает в сельских местностях, и обратил особое внимание, что права жителей должны укрепляться за счет проводимых экономических реформ. Принимая во внимание обращения от граждан, многие их вопросы касаются социального развития в комплексе. Выделить отдельным вопросом какую-то проблему достаточно сложно, так как они требуют комплексного решения, сказал глава Дагестана.

В своем выступлении на Всероссийском координационном совете Исполнительный директор Независимой постоянной комиссии по правам человека (НПКПЧ) Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Нура Бинт Заид Аль-Рашуд подчеркнула роль ОИС и НПКПЧ в защите и поощрении прав человека в государствах - членах ОИС и за их пределами. Она приветствовала сотрудничество в продвижении межцивилизационного диалога в соответствии с Уставом ОИС и укрепление общей позиции по таким вопросам, как продвижение религий, борьба с исламофобией и защита традиционных ценностей семьи и брака. Госпожа Аль-Рашуд отметила важность расширения представительства жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей в процессе выработки политики на региональном и национальном уровнях.

В период работы координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации посетили врачебную амбулаторию в селе Дружба Каякентского района Дагестана. Двухэтажное здание рассчитано на 100 посещений в день, есть дневной стационар. Амбулатория оснащена современным рентгеновским и операционным оборудованием. Изготовлена из легковозводимых конструкций – редкий случай, когда большие врачебные амбулатории возводятся подобным образом. И таких в Дагестане немало.

Министр здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева рассказала о проделанной работе в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Региональные омбудсмены посетили аварийную школу в селе Зеленоморск, которая была построена в 70-е годы прошлого века. Школа одноэтажная, деревянная, обложена кирпичом. Обучается в ней 320 детей с 1 по 11 класс в две смены. «Классы маленькие, кабинет директора совсем крошечный, но с какой гордостью он рассказывал нам о спортивных успехах своих ребят и показывал кубки, а учителя с воодушевлением читали нам стихи на своем родном даргинском языке», - поделился своими впечатлениями псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Сейчас рядом со старой школой строится новая огромная школа на 700 мест в рамках национального проекта «Образование».

По итогам работы Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, как сообщил Дмитрий Шахов, участники мероприятия не только отметили и обсудили основные проблемы, с которым сталкиваются жители отдаленных, труднодоступных и сельских территорий (трудовая занятость, охрана здоровья и лекарственное обеспечение, предоставление и содержание жилья, образование, транспортная доступность, обеспеченность необходимой инфраструктурой), но и представили рекомендации органам государственной власти федерального и регионального уровня.

Для решения обозначенных проблем подготовлены и обобщены рекомендации федеральным органам законодательной и исполнительной власти, главам субъектов Российской Федерации, полномочным представителям президента Российской Федерации в федеральных округах по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. Особое внимание органов публичной власти, включая органы местного самоуправления, российские уполномоченные по правам человека обратили на оказание помощи семьям участников СВО, которые проживают в деревнях, селах, аулах и других сельских населенных пунктах. При этом региональные омбудсмены в соответствии с своими полномочиями готовы содействовать обеспечению таких прав данной категории наших сограждан, подчеркнул псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.