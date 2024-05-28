Общество

Виртуальный оператор не влияет на качество связи для абонентов, заявил эксперт

Мобильный рынок в России все чаще привлекает новых игроков. В телеком-сферу приходят компании из других отраслей, создавая своих виртуальных мобильных операторов. По последним данным, в стране уже свыше 20 MVNO (mobile virtual network operator). О том, как влияют такие участники рынка и их абоненты на емкость сетей, и создает ли это реальную нагрузку на оборудование сотовых операторов, рассказал руководитель по архитектуре радио и опорной сети МегаФона Дмитрий Точилин.

Фото здесь и далее: МегаФон

Виртуальные операторы связи всегда работают на уже существующей инфраструктуре другого – основного оператора, предоставляя клиентам услуги под своим брендом. Они не конкурируют с «большой четверкой»: по факту MVNO добавляют новую аудиторию на сети своих же телеком-партнеров. Любой абонент виртуального оператора становится одновременно и пользователем реальной сотовой компании, поскольку подключается к ее сети. Но на данном этапе развития доля трафика виртуальных операторов на сетях основных игроков рынка настолько незначительна, что не влияет на алгоритмы работы телеком-инфраструктуры, признает телеком-эксперт.

«Емкость радиосети никогда не планируется впритык только под действующих абонентов. Мобильная сеть — живой организм, поэтому связисты всегда заранее проектируют размещение базовых станций под возможные "всплески" и повышенный трафик. В МегаФоне, например, действует программа улучшения качества покрытия, особенно там, где возникает повышенная очаговая нагрузка. Важно понимать, если оператор связи делится своей сетью с MVNO, то это значение уже учтено планировщиками. Подключение к инфраструктуре дополнительных пользователей виртуального оператора не ведет к деградации услуг для остальных абонентов», — сообщил Дмитрий Точилин.

MVNO-компании выпускают собственные сим-карты, обслуживают клиентов, но обычно не имеют своего радиочастотного ресурса, арендуя его. Им не нужно нести затраты на развертывание сети и обслуживание объектов связи. При этом, когда они используют сеть не одного, а нескольких телеком-игроков – это выгодно для их виртуальных пользователей. Так клиенты получают более устойчивую связь с обширной территорией покрытия, практически сопоставимой с полноценной сетью реального оператора.

Существует несколько типов виртуальных бизнес-моделей: когда сетевое оборудование частично эксплуатируется самим MVNO или заимствуется у материнского оператора. Некоторые игроки MVNO-рынка уже используют свои голосовые коммутаторы и даже билинговую систему, отвечающую за тарификацию всех вызовов и трафика, начисление и списание средств.

Впрочем, чаще распространены лайт-версии таких бизнесов, когда все эти сервисы арендуются у реального телеком-оператора, а бренд и обслуживание – на стороне MVNO-компании. Чтобы получить качественную услугу, к выбору виртуального оператора нужно отнестись внимательно. Особенно, когда на рынке появляется много новых игроков, утверждает телеком-эксперт.

Фактически виртуальный участник рынка покупает большие объемы трафика у сотовых компаний по оптовой цене, перепродавая его абонентам по своим тарифам. Но, как и на любом рынке, пользователю, получившему слишком выгодное предложение от неизвестного игрока, следует хорошо подумать и изучить всю максимально доступную информацию, почитать аналитику.

«Прежде чем стать клиентом нового виртуального оператора, важно обратить внимание на благонадежность компании, отдавать предпочтение крупным организациям с хорошей репутацией. Это безопасно для самих клиентов и их данных», — советует Дмитрий Точилин.

Основные критерии при выборе виртуального оператора связи: