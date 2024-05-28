Общество

В новом курсе обществознания сохранятся ключевые темы

Ключевые темы, такие как Конституция РФ, свобода и ответственность, роль семьи, будут сохранены в рамках нового курса обществознания. Об этом говорится в ответах правительства РФ на вопросы депутатов Госдумы о деятельности кабмина за 2023 год.

«В обновленной программе обществознания сохранены содержание и все предметные результаты, соответствующие требованиям ФГОС основного общего и среднего общего образования. Основные ключевые темы обществознания сохранены и усилены, такие, как Конституция РФ, свобода и ответственность, роль семьи в жизни человека и общества, права и свободы, гражданство РФ, гражданственность и патриотизм, гражданская позиция, культура: духовные и материальные ценности, функции и роль государства в экономике, роль и место России в мировой экономике, Россия в глобальной политике», - говорится в ответе.

Уточняется, что обновленные программы по обществознанию будут применяться начиная с 2025/2026 года поэтапно, пишет ТАСС.

Ранее Минпросвещения РФ опубликовало приказ, согласно которому обществознание исключат из программы 6-8-х классов с 1 сентября 2025 года, оставив один урок в неделю в 9-м классе. В министерстве отвечали, что обновленный курс будет более практикоориентированным. Также под него будут адаптированы задания ОГЭ и ЕГЭ.