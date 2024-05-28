Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке наставничества

Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о поддержке наставничества. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.

Законопроект закрепляет статус наставника и гарантирует доплаты за такую деятельность.

«Перечень функций и сроки работы наставника будут устанавливаться работодателем с письменного согласия работника с учетом гарантий, которые утверждаются законом, нормативными актами субъектов, актами социального партнерства, работодателя. Эффективно работающая система наставничества дает экономический эффект. Сегодня 60% предприятий отмечают, что благодаря наставничеству их бизнес успешно развивается. 35% организаций готовы инвестировать в программы наставничества», - отметил председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.