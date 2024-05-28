Общество

Почти 70 квартир передадут псковским детям-сиротам в этом году

Ежегодно растет количество квартир, которые предоставляются псковским детям-сиротам. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Обеспечение детей-сирот жильем – одна из наших приоритетных задач», - сказал глава города.

В прошлом году более 90 человек получили благоустроенное жилье в новостройках. В этом году уже заключены контракты на покупку 68 квартир в строящихся домах. В конце года планируется передать их собственникам.

«Выражаю благодарность коллегам из правительства Псковской области за помощь в реализации важной программы социальной поддержки детей-сирот», - добавил Борис Елкин.