Общество

Освещение подключили в новом сквере в Локне

Освещение подключили в новом сквере в Локне. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Иван Белугин / «ВКонтакте»

«Все работы по благоустройству стали возможны благодаря вам, активные жители Локни и округа. Вы проголосовали в 2023 году за эту территорию, - сквер между Советской и Красноармейской», - отметил Иван Белугин.

Глава округа пояснил, что работы еще не завершены. В сквере будут делать планировку территории, разравнивать грунт, высаживать цветы, проводить другие работы.

«Давайте беречь то, что у нас получилось!» - призвал Иван Белугин.