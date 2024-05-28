Общество

Лестницу вблизи научно-культурного центра благоустроили в Пушкинских Горах

Завершены работы по благоустройству лестницы, ведущей от научно-культурного центра к зданиям администрации Пушкиногорского района и гостиницы «Дружба», а также прилегающей территории. Об этом рассказала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Благоустройство стало возможным благодаря решению большинства проголосовавших пушкиногорцев за выбор территории по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году.

«До 30 апреля мы все вместе активно голосовали за выбор территории на благоустройство в 2025 году. В результате большинством голосов выбран парк на улице Садовой, который располагается между зданиями КДЦ и районной библиотеки», - пояснила Оксана Филиппова.