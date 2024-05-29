Общество

Борис Елкин не исключил появления второго сухого фонтана в Пскове

Второй сухой фонтан может появиться в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин на сессии Псковской городской Думы 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не такой большой, но второй сухой фонтан может появиться», — сказал глава города.

Он отметил, что сейчас стоит наблюдать за динамикой популярности места в летние месяцы и ответственно подойти к выбору точки для обустройства ещё одного фонтана в городе. Так, по мнению главы города, место на площади Ленина хоть и не является приоритетным, но его тоже стоит иметь в виду.

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Напомним, сухой мультимедийный фонтан недавно открылся в сквере имения 60-летия Октября и обрёл большую популярность.