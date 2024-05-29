Общество

Сеть магазинов Desport перенесла рабочие процессы в Яндекс 360 для бизнеса

Desport — сеть магазинов спортивных товаров. Когда встал вопрос об организации работы на базе отечественного IT-решения в более чем 30 торговых точках по всей России, компания проанализировала свои потребности и предложения, которые есть на российском рынке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Яндекса».

Главными критериями выбора новой цифровой среды стали: возможность работы с базой данных, высокий уровень безопасности информации и процессов, наличие инструментов для проектного управления и коммуникации. Компании было важно, чтобы продукт получилось быстро встроить в существующую систему — бесшовно перенести данные от прошлого вендора и получить поддержку нового партнёра на всех этапах миграции.

В Desport протестировали функционал нескольких цифровых решений, собрали обратную связь, сравнили эффективность и стоимость разных продуктов. В итоге команда выбрала Яндекс 360 для бизнеса: по чёткому миграционному плану за три месяца в цифровую среду перевели 2000 сотрудников и перенесли все данные.

Сейчас сотрудники Desport пользуются инструментами цифровой среды ежедневно: 75% из них регулярно работают с Почтой, 59% — с Документами, 53% — с Диском. Проектную деятельность ведут в Трекере — это главный инструмент проектного офиса внутри компании и в отношениях с партнёрами.

В цифровую среду интегрированы сотрудники не только в офисе, но и в магазинах, и на складе. Например, когда финансовый контролёр хочет обсудить документ с коллегой, он использует Телемост для видеосвязи и Диск для обмена файлами. А продавец-консультант может оперативно решить вопрос по выкладке товара через мобильное приложение Мессенджера.

«Трансформация IT-ландшафта прошла успешно: мы перенесли большое количество данных в цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса всего за неделю. Специалисты поддержки партнера оперативно подключались и подсказывали, как разобраться в технических аспектах. В результате мы сохранили непрерывность бизнес-процессов и получили удобный инструмент для работы, который понятен всем сотрудникам», — комментирует Зишан Нурина, CIO Desport.

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