Общество

Школьники из трудовых отрядов посетили Псковскую станцию скорой помощи

Школьники из трудовых отрядов посетили Псковскую станцию скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Мероприятие прошло в рамках профориентации старшеклассников. Цель данной экскурсии – расширить представления школьников о работе скорой медицинской помощи.

Посетив станцию помощи, школьники узнали о работе фельдшеров бригады скорой помощи, в каких случаях следует обращаться в скорую помощь. Медики рассказали о том, как принимаются вызовы, какие действия нужно выполнить, и какое время для этого требуется. Ребята осмотрели машину скорой помощи, готовой к выезду в любую минуту. Приняли участие в тренинге по проведению базовой сердечно-легочной реанимации.

«После этой экскурсии ни один школьник не остался равнодушным», - добавили в комитете.