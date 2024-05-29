Общество

«PRO-ПРАВО»: Про самозанятость. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «PRO-ПРАВО», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 мая. Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предложила поговорить про самозанятость — о том, как ее оформить и каковы тонкости сдачи жилья в аренду самозанятыми.

Анна Здановская — адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Псковской области, руководитель комитета по правовому просвещению АППО, член Ассоциации юристов России, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, член Общественной палаты города Пскова.