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Общество

Волонтеры из Великих Лук побывали на экскурсии в Государственной Думе

29.05.2024 16:42|ПсковКомментариев: 0

Волонтеры из Великих Лук побывали на экскурсии в Государственной Думе. Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня работал с волонтерами из родных Великих Лук. Среди них – активисты "Единой России", студенты, работающая молодежь, дружинники, многодетные родители и общественники. У них разные направления деятельности, но их объединяет стремление помогать людям», - написал Александр Козловский.

Добровольцы организовывают сбор и отправку груза бойцам в зону специальной военной операции, помогают пожилым великолучанам в решении бытовых вопросов, участвуют в проведении многих мероприятий и акций, поддерживают приюты для бездомных животных. 

 

За круглым столом депутат обсудил с волонтерами аспекты развития добровольческого движения в Великих Луках, а также ряд других тем. В частности, краевед Вячеслав Сизов обеспокоен судьбой «бункера фон Засса» в городе на Ловати. До Великой Отечественной войны этот объект служил запасным подземным пунктом управления железнодорожной станцией «Великие Луки», затем стал последним убежищем офицеров немецкого гарнизона и полковника Эдуарда фон Засса.

«Краеведческое общество города предлагает музеефицировать бункер. И было бы символично сделать это к 80-летию Великой Победы. Однако есть трудности. Не удается найти документы на объект, он был построен в 1938 году. А без документов его не поставить на баланс и, соответственно, нельзя никакие работы проводить. Общественники сейчас заняты активным поиском документации», - рассказал Александр Козловский.

Как и прежде, после обсуждений вопросов для волонтеров провели экскурсию по Госдуме.

«Эта традиция у нас зародилась в конце 2017 года, с тех пор мы организовали не один десяток встреч со школьниками и студентами, добровольцами и общественниками из Псковской области», - отметил депутат. 

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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