Общество

Капремонт начался в херсонской школе-интернате при поддержке Псковской области

Псковская область в рамках шефской помощи помогает с капитальным ремонтом Генической санаторной школы-интерната Херсонской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В учебном корпусе отремонтируют крышу, заменят полы и двери, системы отопления, водопровода, канализации, вентиляции, обновят электрическую проводку и пожарную сигнализацию. В настоящее время специалисты производят работы по демонтажу штукатурки, плитки, гипсокартонных перегородок и обшивок потолков.

По окончании ремонта будет поставлена новая мебель в учебных классах и современное оборудование, которое повысит эффективность образовательного процесса. Дети смогут на более высоком уровне изучать профильные предметы.

Геническая школа-интернат является учебно-лечебным учреждением, обеспечивающим образовательную подготовку с оздоровлением и реабилитацией учащихся. Здание учебного корпуса, общежития и школьных мастерских, построенные в 1963 году, остро нуждаются в ремонте. Сегодня в школе обучается 227 детей, почти 25 воспитанников проживают в общежитии.

Напомним, Псковская область на постоянной основе оказывает комплексную помощь новым российским территориям. Например, в прошлом году Псковская область в качестве шефской помощи капитально отремонтировала Павловский детский сад «Солнышко» в Геническом округе. Была закуплена мебель, оргтехника, игрушки и спортивный инвентарь. Теперь в дошкольном учреждении есть все, что нужно для комфортного пребывания малышей: обновленные пищеблок, спортзал, музыкальный зал, отдельные спальная и комната для игр.