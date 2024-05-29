Общество

Знания 200 тысяч учителей точных и естественных наук потребуется обновить к 2030 году

Внедрение ранней профориентации в школах позволит к 2030 году помочь всем школьникам с 6-го по 11-й класс с выбором профессии, а также повысить долю ориентированных технические и естественно-научные специальности. Для этого потребуется в том числе обновить знания более чем 200 тыс. педагогов по физике, химии, биологии, информатике, сообщил глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

«Важно продолжить работу по внедрению ранней профориентации в школах, и за счет этого к концу 2030 года помочь всем школьникам с 6-го по 11-й класс с выбором будущей профессии - это позволит значительно повысить долю ребят, ориентированных на выбор технических и естественно-научных специальностей. Также для этого потребуется поднять квалификацию учителей точных и естественных наук: в ближайшие шесть лет нам предстоит обновить знания более чем 200 тыс. преподавателей физики, химии, биологии, информатики, в том числе в сельских школах», - сказал Артюхов.

Он добавил, что важно будет развивать действующие эффективные проекты, такие как «Профессионалитет» и «Успех каждого ребенка».

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству разработать нацпроект «Молодежь и дети», доклад по этой теме он ожидает до 1 сентября 2024 года, пишет ТАСС.