Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ENERGY кешбэк-игра
топ заведений для выпускников
дело ФАПное
ковать кадры пока горячо
взгляд в будущее ИТ в образовании
где в Пскове получить права
день победы великие луки
Господин Рейтингомер
ПЭМЗ ищет сотрудников
места для выпускного
гастрофест «Моя еда»
выход есть профилактика суицида
как заработать на недвижимости?
Кабельный потенциал
кадры решают всё
экзотика агротуризм
 
 
 
ещё Общество 29.05.2024 10:100 Субтропическое лето будет царить на Северо-Западе России 30.05.2024 08:000 Мурашко отметил снижение числа курильщиков в России 30.05.2024 07:400 В МВД предложили ограничить продажи алкоголя в duty free на внутренних рейсах 30.05.2024 07:000 Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха 29.05.2024 21:400 Прокуратура предлагает псковичам сообщить о нарушениях в колониях 29.05.2024 21:000 Расплачиваться в магазинах улыбкой готовы пока только 7% псковичей — опрос
 
 
 
Самое популярное 23.05.2024 15:570 Следователи опубликовали видео с места трагедии в Малой Гоголевке 28.05.2024 15:0112 Фонтаносрач 23.05.2024 11:520 Рабочего намотало на буровой шнек и разорвало в Псковском районе 25.05.2024 11:270 В Псковской области простились с шестью погибшими в зоне СВО военными 29.05.2024 10:000 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха

30.05.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

За поджог тополиного пуха гражданам может грозить штраф от 5 до 50 тысяч рублей, рассказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

«Минимальный штраф для граждан может составить 5 тысяч рублей, но если пожар повлек за собой уничтожение имущества или причинение легкого или среднего вреда здоровью человека, для граждан штраф может достигать до 50 тысяч рублей», - напомнил депутат.

По его словам, отдельной статьи за поджог тополиного пуха в законе нет, но поджог - это разведение открытого огня, что запрещено в общественных местах, и попадает под статью 20.4 Кодекса об административных правонарушениях о нарушении требований пожарной безопасности.

«А если из-за поджога пуха пожар повлек тяжелый вред здоровью человека или смерть, то тут наступает уголовная ответственность, а для организаций - штраф до 2 миллионов рублей или приостановление деятельности», - предупредил парламентарий.

Выборный также уточнил, что за поджоги в лесу штрафы для граждан могут достигать 60 тысяч рублей, а для юрлиц - до 2 миллионов рублей, пишет РИА Новости

«В городах, где практически везде есть камеры видеонаблюдения, вычислить нарушителя нетрудно», - напомнил депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы вывозом мусора?
В опросе приняло участие 192 человека
30.05.2024, 08:200 Власти планируют простимулировать бизнес переводить беременных на удаленку 30.05.2024, 08:000 Мурашко отметил снижение числа курильщиков в России 30.05.2024, 07:400 В МВД предложили ограничить продажи алкоголя в duty free на внутренних рейсах 30.05.2024, 07:200 Московская певица и музыкант Варвара Визбор выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры
30.05.2024, 07:000 Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха 29.05.2024, 22:000 Пропавшего лесоруба продолжают искать в Псковской области 29.05.2024, 21:490 Спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» покажут на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня 29.05.2024, 21:400 Прокуратура предлагает псковичам сообщить о нарушениях в колониях
29.05.2024, 21:390 ФК «Псков» проиграл команде «Тосно» из Санкт-Петербурга 29.05.2024, 21:320 ТНТ планирует перезапуск сериала «Универ» 29.05.2024, 21:200 Юрист рассказал о рисках нелегальных ставок на спорт 29.05.2024, 21:000 Расплачиваться в магазинах улыбкой готовы пока только 7% псковичей — опрос
29.05.2024, 20:510 В Пскове сотрудники МЧС поделились с детьми и подростками полезными советами в области безопасности 29.05.2024, 20:403 Знания 200 тысяч учителей точных и естественных наук потребуется обновить к 2030 году 29.05.2024, 20:400 Псковские курсанты приняли участие в противопожарной тренировке 29.05.2024, 20:300 Росстат рассказал о ценах на плодоовощную продукцию
29.05.2024, 20:290 Причиной возгорания в жилом доме по улице Ваганова в Пскове стал грозовой разряд — МЧС 29.05.2024, 20:200 Офис приема граждан отделения Росгвардии в Великих Луках открылся после реконструкции 29.05.2024, 20:080 Роспотребнадзор посоветовал сократить рабочий день на час из-за жары 29.05.2024, 20:000 Жители Псковской области могут решать свои проблемы через госпаблики
29.05.2024, 19:500 Завершается прием заявок на участие в Международной премии #Мывместе 29.05.2024, 19:400 Полицейские позволили псковским школьникам изучить патрульные автомобили 29.05.2024, 19:270 Град размером с монету сфотографировали в Идрице 29.05.2024, 19:200 Общественники проверили условия содержания женщин в великолукском СИЗО
29.05.2024, 19:110 На Солнце произошла новая мощная вспышка 29.05.2024, 19:000 «Трудный путь Пушкина к православию» в Пскове обсудят на лекции 29.05.2024, 18:510 Драму «Царь Иудейский» покажут в Псковской областной филармонии 29.05.2024, 18:400 Каждый третий мужчина в Пскове выступает против сокращенной пятницы только для женщин — опрос
29.05.2024, 18:300 «Студентом года» в Великих Луках стала представительница ВЛГАФК 29.05.2024, 18:200 «Зверьё моё»: Звёзды псковского СИЗО 29.05.2024, 18:000 17 дворовых территорий отремонтируют в Великих Луках в этом году 29.05.2024, 18:000 Летний фестиваль ГТО среди школьников завершился в Пушкинских Горах
29.05.2024, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 мая 29.05.2024, 17:530 Псковичей приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Юный управдом» 29.05.2024, 17:500 Онлайн-брифинг о формировании налоговых уведомлений за 2023 год. ВИДЕО 29.05.2024, 17:470 Жилой дом горит на улице Ваганова в Пскове
29.05.2024, 17:440 Мужчина нашел наркотик в черте Пскова и попал за решетку 29.05.2024, 17:420 Более 20 тысяч великолучан приняли участие в субботниках 29.05.2024, 17:411 Координатор «Женского движения Единой России» передала книги в сельские библиотеки 29.05.2024, 17:370 Началось интернет-голосование за участниц фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки»
29.05.2024, 17:340 Армен Мнацаканян окажет содействие в разработке алгоритма определения наследников погибших военнослужащих 29.05.2024, 17:250 ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия» 29.05.2024, 17:100 Состояние крыши многоэтажки проверили специалисты «Нового квартала» в Печорах 29.05.2024, 17:080 Повышенный НДФЛ: обоими концами по мужику
29.05.2024, 16:590 135 тысяч уведомлений об уплате налога на имущество направили псковичам в электронном виде в 2023 году 29.05.2024, 16:470 Капремонт начался в херсонской школе-интернате при поддержке Псковской области 29.05.2024, 16:420 Волонтеры из Великих Лук побывали на экскурсии в Государственной Думе 29.05.2024, 16:380 Псковская таможня проведет традиционную акцию «На что жалуетесь?»
29.05.2024, 16:351 Александр Котов о «фуроре» и составе делегации на Днях Псковской области в Совфеде 29.05.2024, 16:220 Названы автомобили с пробегом, которые можно продать за один день 29.05.2024, 16:040 Народный коллектив хореографического ансамбля «Юность» выступит в Пскове 29.05.2024, 15:590 Ушла из жизни заведующая великолукским детским садом №20 Марина Костюк
29.05.2024, 15:550 Почему не все объекты имущества указываются в налоговом уведомлении, рассказали эксперты 29.05.2024, 15:540 Мошенники лишили пятерых жителей Псковской области доступа к «Госуслугам» 29.05.2024, 15:510 Повторить с детьми правила электробезопасности призывают родителей псковские энергетики 29.05.2024, 15:450 Звуки и запахи реки и леса используют в «зоне погружения» на новой выставке в «Михайловском»
29.05.2024, 15:400 Водитель грузовика попытался подкупить таможенника в Пыталовском районе 29.05.2024, 15:350 Кто обязан платить налог на имущество, объяснил эксперт 29.05.2024, 15:321 Александр Котов в программе «Дом Советов»: федералы нам помогут? ВИДЕО 29.05.2024, 15:280 Мастер-классы по созданию картин из полиэтиленовых пакетов проходят в Псковской области
29.05.2024, 15:240 Псковича будут судить за попытку выкупить у полиции свой утерянный поддельный паспорт 29.05.2024, 15:120 «PRO-ПРАВО»: Про самозанятость. ВИДЕО 29.05.2024, 15:113 Александр Котов объяснил, почему регоператор по обращению с ТКО не должен быть государственным 29.05.2024, 15:100 Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
29.05.2024, 15:030 Уличное представление и спектакль пройдут в Пскове 30 мая 29.05.2024, 14:570 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о формировании налоговых уведомлений за 2023 год 29.05.2024, 14:480 Александр Котов: Мы готовы поддерживать любые инвестпроекты 29.05.2024, 14:470 Спрос на аренду электросамокатов в Пскове в мае вырос на 60%
29.05.2024, 14:450 Глава Пскова отчитался перед депутатами о своей деятельности за 2023 год. СТЕНОГРАММА 29.05.2024, 14:313 Три плюса «мусорной реформы» назвал Александр Котов 29.05.2024, 14:270 Молодых псковских специалистов по ИИ приглашают в магистратуру в Москву 29.05.2024, 14:231 Ремонт дороги картами проводят на улице Калинина в Пскове
29.05.2024, 14:182 Александр Котов: Псковская область — это самодостаточный регион 29.05.2024, 14:170 «Экосреда»: О важности экологических акций. ВИДЕО 29.05.2024, 14:060 Псковская спортсменка стала призером соревнований по фехтованию «Первая шпага» 29.05.2024, 14:030 Школьники из трудовых отрядов посетили Псковскую станцию скорой помощи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru