Общество

Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха

За поджог тополиного пуха гражданам может грозить штраф от 5 до 50 тысяч рублей, рассказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

«Минимальный штраф для граждан может составить 5 тысяч рублей, но если пожар повлек за собой уничтожение имущества или причинение легкого или среднего вреда здоровью человека, для граждан штраф может достигать до 50 тысяч рублей», - напомнил депутат.

По его словам, отдельной статьи за поджог тополиного пуха в законе нет, но поджог - это разведение открытого огня, что запрещено в общественных местах, и попадает под статью 20.4 Кодекса об административных правонарушениях о нарушении требований пожарной безопасности.

«А если из-за поджога пуха пожар повлек тяжелый вред здоровью человека или смерть, то тут наступает уголовная ответственность, а для организаций - штраф до 2 миллионов рублей или приостановление деятельности», - предупредил парламентарий.

Выборный также уточнил, что за поджоги в лесу штрафы для граждан могут достигать 60 тысяч рублей, а для юрлиц - до 2 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

«В городах, где практически везде есть камеры видеонаблюдения, вычислить нарушителя нетрудно», - напомнил депутат.